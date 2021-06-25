На Донбасі російські найманці обстріляли школу-інтернат

Російсько-окупаційні війська випустили 26 снарядів з гармати МТ-12 калібру 100 мм.

На Донбасі впродовж 23-24 червня було зафіксовані грубі порушення режиму припинення вогню з боку російських бойовиків.

Про це пише пресслужба операції Об'єднаних сил.

"23 червня, близько о 19.15 бойовики здійснювали обстріл з мінометів калібру 120 мм з території окупованої Ясинуватої. Зокрема, о 19:30 було зафіксовано обстріл мінометами калібру 82 мм з території населеного пункту Каштанове. У першій половині дня 24 червня збройні формування РФ тричі відкрили вогонь по українським військовослужбовцям неподалік від Мар’їнки та Красногорівки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російсько-окупаційні війська випустили 26 снарядів з гармати МТ-12 калібру 100 мм.

"Внаслідок обстрілів артилерійською зброєю, у Мар'їнці були пошкоджені територія та будівля колишньої школи-інтернату імені Макаренка", - йдеться на сторінці ООС.

Крім того, на Донбасі в зоні ООС підтримувані Росією бойовики обстріляли автомобіль Української сторони Спільного центру з контролю та координації з питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Напад на транспортний засіб стався вранці 24 червня.

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