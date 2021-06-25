На Донбассе российские наемники обстреляли школу-интернат

Российско-оккупационные войска выпустили 26 снарядов из пушки МТ-12 калибра 100 мм.

На Донбассе в течение 23-24 июня было зафиксированы грубые нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

Об этом пишет пресс-служба операции Объединенных сил.

"23 июня, около в 19.15 боевики осуществляли обстрел из минометов калибра 120 мм с территории оккупированной Ясиноватой. В частности, в 19:30 был зафиксирован обстрел минометами калибра 82 мм с территории населенного пункта Каштановое. В первой половине дня 24 июня вооруженные формирования РФ трижды открыли огонь по украинским военнослужащим неподалеку от Марьинки и Красногоровки ", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что российско-оккупационные войска выпустили 26 снарядов из пушки МТ-12 калибра 100 мм.

"В результате обстрелов артиллерийским оружием, в Марьинке были повреждены территория и здание бывшей школы-интерната имени Макаренко", — говорится на странице ООС.

Кроме того, на Донбассе в зоне ООС поддерживаемые Россией боевики обстреляли автомобиль Украинской стороны Общего центра по контролю и координации по вопросам прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Нападение на транспортное средство произошло утром 24 июня.

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