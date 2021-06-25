Певица МакSим в тяжелом состоянии — СМИ

В артистки пораженные легкие на более чем 75%.

Российская певица МакSим, которая уже несколько дней находится в искусственной коме и подключена к аппарату ИВЛ, в тяжелом состоянии.

Как пишет Telegram канал Baza, в звезды, которую госпитализировали с пневмонией, пораженные легкие на более чем 75%.

"Ее перевели в условную группу "КТ-4". К этой группе относят всех больных коронавирусом с большой площадью поражения легких. В Максим — более 75%", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что исполнительница еще в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, недавно МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. При этом тесты на COVID-19 были отрицательными. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Врачи говорят, что после серьезного ДТП, в которую звезда попала в 2018 году, в исполнительницы ослабленный организм. Состояние певицы сейчас затрудняет ряд проблем со здоровьем.

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