У МакSим прокомментировали ее критическое состояние и развитие сепсиса

Менеджер артистки дала обширный комментарий.

У певицы МакSим прокомментировали слухи о том, что ей стало хуже и в ее легких очень сильный гнойно-воспалительный процесс.

По словам менеджера исполнительницы Маргариты Соколовой, все не настолько критично, как об этом пишут.

"Мне очень жаль что сегодня утро началось с переполоха. Очередной впрыск ядовитой информации, который в прямом смысле отравляет жизнь людей негативом. Какие-то выдуманные подруги и якобы достоверная инфа. Давайте все же не оставлять надежду и то что есть показатели к улучшению состояния артистки, сохранять спокойствие и веру! Всем здравия!" — сообщила Соколова.

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Напомним, больше недели назад певицу МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. В то же время тесты на COVID-19 были отрицательными. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Врачи говорят, что после серьезного ДТП, в которое звезда попала в 2018 году, у исполнительницы ослабленный организм. Состояние певицы сейчас затрудняет ряд проблем со здоровьем.

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