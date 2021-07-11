Певице МакSим стало немного лучше после трех недель комы

Впрочем, врачи пока не дают никаких прогнозов.

Российской певице МакSим, которая почти месяц находится в искусственной коме, немного стало лучше.

Об этом написала директор артистки Маргарита Соколова в Instagram. Впрочем, она добавила, пока врачи не дают никаких прогнозов относительно выздоровления артистки.

"Дорогие друзья! Все ваши молитвы и добрые мысли, и ваши добрые пожелания в адрес Марины-Макsим, все были очень нужны и важны. Врачи прогнозов дальнейших не дают пока, но то, что наметилась положительная динамика – это радость! Будьте здоровы, берегите себя и близких. Обнимаю всех и каждого. Она не подвела нас!" — говорится в сообщении.

Также читайте В Сети обсуждают последний концерт MaкSим, на котором она уже едва пела

Напомним, в июне певицу МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. В то же время тесты на COVID-19 были отрицательными. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через 10 дней состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражении на более чем 80%. На днях артистку посетил священник. Во время его визита знаменитость на мгновение пришла в сознание.

Заметим, МакSим выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку