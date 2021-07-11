В Москве мальчик с аутизмом выкинул с 7 этажа младенца — СМИ

После падения с такой высоты у девочки не осталось шансов выжить.
11 июля в российской столице 13-летний мальчик с аутизмом выкинул из окна свою новорожденную сестру.
Как пишут российские СМИ, трагедия произошла в Москве на улице Левобережной.
Ребенку было 8 дней, она погибла от падения с 7 этажа. Мать в момент трагедии была дома, вероятно, за ребенком не уследили. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Почему так произошло — пока неизвестно.
Напомним, во Львове четырехлетний мальчик отделался легкими травмами после падения с 20-метровой высоты. Ребенок выпал с шестого этажа.