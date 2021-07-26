Певица МакSим пришла в себя и начала говорить знаками — СМИ

Певица МакSим пришла в себя и начала говорить знаками — СМИ

Артистку вывели из медикаментозного сна.

Певица МакSим, у которой подтвердили определенные проблемы с легкими, пришла в себя.

Как передает Telegram-канал Mash, врачи вывели исполнительницу из медикаментозного сна чтобы увидеть, сможет ли она самостоятельно дышать. Сейчас она находится в ясном сознании и общается знаками. Врачи сняли нагрузку седативных препаратов.

"МакSим в состоянии сделать вдох, но, чтобы дыхание оставалось ровным, ее перевели на ВИВЛ. Ее состояние по-прежнему стабильно тяжелое, но врачи не теряют надежды, что вскоре она сможет дышать самостоятельно", — говорится в сообщении.

У самой исполнительницы эту информацию пока не подтвердили.

instagram.com/maksimartist

Напомним, в июне певицу МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. В то же время тесты на COVID-19 были отрицательными. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Через 10 дней состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражены на более чем 80%.

Заметим, МакSим выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017-м российская артистка попала в список "Миротворца".

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