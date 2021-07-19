Директор МакSим о ее здоровье: "Состояние стабильно тяжелое"

Маргарита Соколова вышла на связь с фанами артистки.

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова, которая прокомментировала информацию о том, что у артистки отказывает правое легкое, сообщила фанатам информацию о состоянии здоровья знаменитости.

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По словам Соколовой, исполнительница все еще находится в тяжелом состоянии, однако детали рассказывать не стала.

"Информация на сегодня такая. Состояние стабильно тяжелое. Но без ухудшений. Прогнозировать врачи ничего не могут. Все возможное и невозможное предпринимают. Молимся,надеемся и ждем! Простите что без детальных подробностей. Это все касается толко родных", — отметила директор певицы.

Также она попросила фанатов перестать "лезть под кожу и задавать некорректные вопросы".

Напомним, в июне певицу МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. В то же время тесты на COVID-19 были отрицательными. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Через 10 дней состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражены на более чем 80%.

На днях появилась информация, что у исполнительницы начался сепсис. Впрочем, по словам менеджера знаменитости Маргариты Соколовой, все не настолько критично, как об этом пишут.

Заметим, МакSим выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017-м российская артистка попала в список "Миротворца".

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