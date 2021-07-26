"Зеленая каша": туристы показали ужасное море в Одессе

В воде — полно водорослей.

За последние несколько недель море в Одессе превратилось в настоящее болото. Прибрежная линия Одессы покрыта толстым слоем вещества, который похож на зеленый мох. Поэтому там невозможно купаться.

Соответствующее видео появилось в Сети.

На кадрах видно, что к берегу прибило много мелких водорослей. Ими покрыты минимум несколько метров песка.

В самом море также много растительности. Из-за этого вода кажется зеленой и мутной.

Сейчас в Одессе сезон цветения сине-зеленых водорослей. Их кусочки можно заметить по всему побережью, из-за чего вода становится мутной и приобретает зеленый оттенок.

Напомним, популярная в инстаграм блогера Таня Носевуч "рекомендует" соотечественникам и гостям страны отдых в Одессе.

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