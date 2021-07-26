На Луганщине задержали женщину-боевика "ЛНР"

61-летняя женщина задержана и доставлена в местное отделение полиции.
В Луганской области задержана женщина, которая подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Во время несения службы на стационарном блокпосту гвардейцы ограничили передвижение гражданки 1960 года, уроженки одного из райцентров Луганщины. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 61-летняя женщина задержана и доставлена в местный отдел полиции.
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