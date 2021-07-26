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На Луганщине задержали женщину-боевика "ЛНР"

На Луганщине задержали женщину-боевика "ЛНР"

УНИАН

61-летняя женщина задержана и доставлена ​​в местное отделение полиции.

В Луганской области задержана женщина, которая подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Во время несения службы на стационарном блокпосту гвардейцы ограничили передвижение гражданки 1960 года, уроженки одного из райцентров Луганщины. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 61-летняя женщина задержана и доставлена ​​в местный отдел полиции.

Напомним:

На Луганщине полицейские разоблачили 24-летнего бывшего боевика "ЛНР".

В Хмельницкой области экс-бойовик "ЛНР" собирал информацию о ВСУ и передавал ее российским кураторам

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