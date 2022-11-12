Девочка, которая стоит на руках: в Instagram Бенксе появился рисунок из Бородянки

Пока неизвестно, действительно ли небольшая стенопись принадлежит известному художнику.

11 ноября в Instagram Бенкси — скандально известного английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена, появился рисунок стоящей на руках девочки.

Геотег, которым подписана стенопись, свидетельствует о том, что этот рисунок сделан в Бородянке — украинского поселка, очень пострадавшего от российских обстрелов.

После рисунка с девочкой следует несколько фото уничтоженного здания в Бородянке.

Из-за того, что фигура Бэнкси достаточно загадочная и провокативная, сейчас нет подтверждения, что он на самом деле побывал в Украине и нарисовал это граффити.

Интересно, что рисунок появился в социальной сети художника после почти годичного молчания в Instagram.

Количество понравившихся изображений уже достигло почти одного миллиона, а под постом есть около 10 тысяч комментариев.

Также читайте Охматдет получит более трех миллионов гривен от продажи картины Бэнкси на аукционе

Напомним, что в декабре 2020 года на одном из домов в английском городе Бристоль появилось новое граффити художника Бэнкси. На картине изображена чихающая женщина, а ее зубы вылетают.

Читайте также:

В Британии в графстве Саффолк продали граффити Бенкси |Новости мира