Девочка, которая стоит на руках: в Instagram Бенксе появился рисунок из Бородянки

Пока неизвестно, действительно ли небольшая стенопись принадлежит известному художнику.
11 ноября в Instagram Бенкси — скандально известного английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена, появился рисунок стоящей на руках девочки.
Геотег, которым подписана стенопись, свидетельствует о том, что этот рисунок сделан в Бородянке — украинского поселка, очень пострадавшего от российских обстрелов.
После рисунка с девочкой следует несколько фото уничтоженного здания в Бородянке.
Из-за того, что фигура Бэнкси достаточно загадочная и провокативная, сейчас нет подтверждения, что он на самом деле побывал в Украине и нарисовал это граффити.
Интересно, что рисунок появился в социальной сети художника после почти годичного молчания в Instagram.
Количество понравившихся изображений уже достигло почти одного миллиона, а под постом есть около 10 тысяч комментариев.
Напомним, что в декабре 2020 года на одном из домов в английском городе Бристоль появилось новое граффити художника Бэнкси. На картине изображена чихающая женщина, а ее зубы вылетают.
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