Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Девочка, которая стоит на руках: в Instagram Бенксе появился рисунок из Бородянки

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
253
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Девочка, которая стоит на руках: в Instagram Бенксе появился рисунок из Бородянки

Пока неизвестно, действительно ли небольшая стенопись принадлежит известному художнику.

11 ноября в Instagram Бенкси — скандально известного английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена, появился рисунок стоящей на руках девочки.

Геотег, которым подписана стенопись, свидетельствует о том, что этот рисунок сделан в Бородянке — украинского поселка, очень пострадавшего от российских обстрелов.

После рисунка с девочкой следует несколько фото уничтоженного здания в Бородянке.

Из-за того, что фигура Бэнкси достаточно загадочная и провокативная, сейчас нет подтверждения, что он на самом деле побывал в Украине и нарисовал это граффити.

Интересно, что рисунок появился в социальной сети художника после почти годичного молчания в Instagram.

Количество понравившихся изображений уже достигло почти одного миллиона, а под постом есть около 10 тысяч комментариев.

Напомним, что в декабре 2020 года на одном из домов в английском городе Бристоль появилось новое граффити художника Бэнкси. На картине изображена чихающая женщина, а ее зубы вылетают.

Читайте также:

В Британии в графстве Саффолк продали граффити Бенкси |Новости мира

В Британии в графстве Саффолк продали граффити Бенкси |Новости мира

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
253
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация