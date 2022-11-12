Як доглядати секс-іграшки: практичні поради

Інтимна гігієна стосується не тільки твоїх інтимних місць, а й секс-іграшок.

Щоб вони служили довго, приносили задоволення в усіх сенсах та не шкодили здоров’ю, за ними треба правильно доглядати.

Uahealth в Instagram пише, чим відрізняється гігієна гумового фалоімітатора та пластикової віброкулі.

Правила гігієни секс-іграшок

Дізнайтеся, з якого матеріалу зроблена іграшка. Можна запитати в магазині, де купили, або пошукати на сайті виробника. Саме від цього залежить, як їх правильно чистити.

Перед тим як розпочати, познайомтеся з тойклінером (від англ. toy cleaner). Це спеціальний засіб для очищення секс-іграшок, ефективніший за мило, безпечний для матеріалу та статевих органів. Існує багацько брендів і різновидів, і це найкращий варіант для твоїх цяцьок.

Матеріали секс-іграшок

Силікон

Найпоширеніший матеріал секс-іграшок. Пружний, якщо стискати, гладенький або ж бархатистий на дотик.

Догляд: потребує лише миття з тойклінером або делікатним милом.

Зберігання: краще в безворсовому мішечку, щоб уникнути потрапляння прямих сонячних променів.

Кібершкіра

Найчастіше з цього матеріалу зроблені мастурбатори. Назва говорить сама за себе – матеріал, що імітує людську шкіру.

Догляд: за рекомендаціями виробників не варто мити з милом, адже мило пересушує навіть кібершкіру, тому рекомендовано миття з тойклінером й оброблення відновлювальною пудрою. Якщо іграшку не обробляти пудрою, вона з часом стане липкою.

Металеві іграшки

Найчастіше з таких матеріалів виготовляють анальні пробки й фалоімітатори.

Догляд: просто промийте іграшку проточною водою з милом й обробіть антисептиком для іграшок.

Скло

Зазвичай зі скла роблять фалоімітатори та анальні пробки.

Догляд: найпростіший тип матеріалу в догляді. Іграшки зі скла можна просто мити з милом і зберігати в безворсовому мішечку.

ПВХ

Зараз небагато іграшок виробляють із нього, все замінив силікон. ПВХ жорсткіший на дотик за силікон, хоча може виглядати схожим.

Догляд: матеріал пористий, тому догляд досить специфічний і краще використовувати такі іграшки в презервативі. Після використання, ретельно промийте її з милом, можна використовувати м’яку щітку. Потім обробіть антисептиком для іграшок і покладіть у мішечок.

Пластик

Цей матеріал часто використовують для виготовлення віброкуль і елементів вібраторів (ручки).

Догляд: ситуація, як зі склом, просто помити з милом (або тойклінером). Важливо зберігати такі іграшки в мішечку, адже пластик легко дряпається.

Коли іграшці час на перероблювання?

іграшка дивно пахне (хоча раніше так не пахла);

змінився колір;

іграшка деформувалась;

на іграшці є сколи/подряпини (особливо стосується скла, металу, пластику).

Нагадаємо, що раніше в Індонезії знищили сотні секс-іграшок, попит на які зріс через пандемію.

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