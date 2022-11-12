Як доглядати секс-іграшки: практичні поради

Інтимна гігієна стосується не тільки твоїх інтимних місць, а й секс-іграшок.
Щоб вони служили довго, приносили задоволення в усіх сенсах та не шкодили здоров’ю, за ними треба правильно доглядати.
Uahealth в Instagram пише, чим відрізняється гігієна гумового фалоімітатора та пластикової віброкулі.
Правила гігієни секс-іграшок
- Дізнайтеся, з якого матеріалу зроблена іграшка. Можна запитати в магазині, де купили, або пошукати на сайті виробника. Саме від цього залежить, як їх правильно чистити.
- Перед тим як розпочати, познайомтеся з тойклінером (від англ. toy cleaner). Це спеціальний засіб для очищення секс-іграшок, ефективніший за мило, безпечний для матеріалу та статевих органів. Існує багацько брендів і різновидів, і це найкращий варіант для твоїх цяцьок.
Матеріали секс-іграшок
- Силікон
Найпоширеніший матеріал секс-іграшок. Пружний, якщо стискати, гладенький або ж бархатистий на дотик.
Догляд: потребує лише миття з тойклінером або делікатним милом.
Зберігання: краще в безворсовому мішечку, щоб уникнути потрапляння прямих сонячних променів.
- Кібершкіра
Найчастіше з цього матеріалу зроблені мастурбатори. Назва говорить сама за себе – матеріал, що імітує людську шкіру.
Догляд: за рекомендаціями виробників не варто мити з милом, адже мило пересушує навіть кібершкіру, тому рекомендовано миття з тойклінером й оброблення відновлювальною пудрою. Якщо іграшку не обробляти пудрою, вона з часом стане липкою.
- Металеві іграшки
Найчастіше з таких матеріалів виготовляють анальні пробки й фалоімітатори.
Догляд: просто промийте іграшку проточною водою з милом й обробіть антисептиком для іграшок.
- Скло
Зазвичай зі скла роблять фалоімітатори та анальні пробки.
Догляд: найпростіший тип матеріалу в догляді. Іграшки зі скла можна просто мити з милом і зберігати в безворсовому мішечку.
- ПВХ
Зараз небагато іграшок виробляють із нього, все замінив силікон. ПВХ жорсткіший на дотик за силікон, хоча може виглядати схожим.
Догляд: матеріал пористий, тому догляд досить специфічний і краще використовувати такі іграшки в презервативі. Після використання, ретельно промийте її з милом, можна використовувати м’яку щітку. Потім обробіть антисептиком для іграшок і покладіть у мішечок.
- Пластик
Цей матеріал часто використовують для виготовлення віброкуль і елементів вібраторів (ручки).
Догляд: ситуація, як зі склом, просто помити з милом (або тойклінером). Важливо зберігати такі іграшки в мішечку, адже пластик легко дряпається.
Коли іграшці час на перероблювання?
- іграшка дивно пахне (хоча раніше так не пахла);
- змінився колір;
- іграшка деформувалась;
- на іграшці є сколи/подряпини (особливо стосується скла, металу, пластику).
Нагадаємо, що раніше в Індонезії знищили сотні секс-іграшок, попит на які зріс через пандемію.
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