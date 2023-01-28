Замовила на Amazon: жінці замість столу надіслали секс-іграшку

Користувачка TikTok Аманда замовила письмовий стіл у інтернет-сервісі Amazon, оформивши доставку на адресу бабусі чоловіка. В очікуванні посилки дівчина навіть облаштувала робоче місце. Однак продавець Amazon помилково надіслав Аманді секс-іграшку.

Про це йдеться у відео, що стало вірусними у TikTok і набрало 1,6 млн переглядів.

Коли 85-річна бабуся дістала із поштової скриньки пакунок з написом "Дотик щастя — квітка кохання" та розкрила його, вона була шокована.

Аманда надіслала фотографії секс-іграшки на сайт відправника.

У коментарях до відео деякі користувачі пожартували над ситуацією.

"Якась жінка зараз дивиться на стіл і каже: "Ну, це не спрацює", — поділився користувач.

Інші розповіли власні історії про непорозуміння з доставкою.

"Я замовив коробку масок перед Різдвом на Amazon у стороннього продавця.. отримав компакт-диск Мадонни. В Amazon сказали залишити компакт-диск собі. Але я глухий", — написав інший.

"Я замовив комод, а вони прислали мені валізу", — стверджував другий.

"Одного разу я отримав коробку з масками замість матраца", — написав третій

Пізніше Аманда повідомила, що Amazon повернув їй гроші та навіть дозволив залишити вібратор, який, за її словами, вона передала подрузі.

Додамо, що 36-річна модель plus-size знялася у рекламі секс-іграшки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Індонезії знищили сотні секс-іграшок, попит на які зріс через пандемію.

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