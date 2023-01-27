Жданов назвал самый опасный российский танк

Военный эксперт Олег Жданов назвал опасным для украинской армии российским танком Т-80БВ советского производства.

Об этом Жданов рассказал в эфире своего видеоблога.

"Я думаю, что самым опасным для нас танком может быть именно танк Т-80БВ", – сказал эксперт.

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Он также описал свойства этого танка.

"Дело в том, что Т-80 делался на базе Т-64. Конструктивные изменения ходовой части и башни пришли чуть позже с установкой на него газотурбинного двигателя. Тогда было решено изменить ходовую часть, то есть трансмиссию танка, изменить подвеску под газо-турбинный двигатель. Далее была изменена немного форма башни, но ствол и автомат зарядки – самое главное – были взяты из танка Т-64. У Т-80 скорострельность такая же, как и у Т-64: восемь выстрелов в минуту", – рассказал Жданов.

Он добавил, что у танка Т-80 очень маленький запас хода – 360 км по горючему и 300-320 км в боевой эксплуатации.

Напомним, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж выразил мнение, что ВСУ создадут из танков от западных союзников ударный кулак для наступления в южных и восточных областях. Маломуж также заверил, что РФ понимает – поставки танков, БТРов, ракетных систем, дальнобойных боеприпасов Украине – это фактически проигрыш в войне.

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