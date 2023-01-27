Жданов назвав найнебезпечніший російський танк

Військовий експерт Олег Жданов назвав найнебезпечнішим для української армії російським танком Т-80БВ радянського виробництва.

Про це Жданов розповів у ефірі свого відеоблогу.

"Я думаю, що найнебезпечнішим для нас танком може бути саме танк Т-80БВ", – сказав експерт.

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Він також описав характеристики цього танка.

"Річ у тім, що Т-80 робився на базі Т-64. Конструктивні зміни ходової частини і башти прийшли трішки пізніше зі встановленням на нього газотурбінного двигуна. Тоді було вирішено змінити ходову частину, тобто трансмісію танка, змінити підвіску під газотурбінний двигун. Далі була змінена трохи форма башти, але ствол і автомат заряджання – найголовніше – було взято з танка Т-64. У Т-80 скорострільність така ж сама, як і в Т-64: вісім вистрілів на хвилину", – розповів Жданов.

Він додав, що у танка Т-80 дуже маленький запас ходу – 360 км по пальному і 300-320 км в бойовій експлуатації.

Нагадаємо, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж висловив думку, що ЗСУ створять з танків від західних союзників ударний кулак для наступу в південних і східних областях. Маломуж також запевнив, що РФ розуміє – постачання танків, БТРів, ракетних систем, далекобійних боєприпасів Україні – це фактично програш у війні.

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