Зможуть дійти до Азовського моря: експерт розповів про нове озброєння

Завдяки новому озброєнню, яке отримала Україна, ЗСУ зможуть заблокувати росіянам сухопутний коридор до Криму та дійти до Азовського моря.

Про це заявив полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Нам передали ті позиції, які ми запитували для виконання однієї великої наступальної операції - стратегічного наступу. Здебільшого це вихід на азовське узбережжя", - сказав Світан.

Експерт розповів, що Україна підготувала нові сили для виконання стратегічного плану.

"Після виконання цього завдання відбудеться обвалення Запорізького, Херсонського фронту та розпочнеться деокупація Криму", - заявив він.

Полковник наголосив, що за деякими позиціями вдалося отримати навіть більшу кількість зброї, ніж просила Україна.

"Припустимо, тих же бронемашин дали понад 1000, хоча запитували близько 700. Танків нам дали понад 150 - це більше половини того, про що просили", - додав експерт.

Зброя для України: що відомо

Зазначимо, що за словами Залужного, Україні необхідно 300 основних бойових танків для забезпечення українських контрнаступів.

Згодом стало відомо, що Танки Leopard 2 будуть в Україні – Німеччина дозволила постачати ці танки. Раніше бажання передати Україні роту Leopard 2 висловила Польща.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан заявив, що Україні потрібні ракети ATACMS, щоб знищувати логістику росіян та не допустити чергової "великої бійні" на нових лініях фронту.

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