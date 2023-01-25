Дійдуть до Азовського моря: експерт про великий наступ ЗСУ

Збройні сили України завдяки новому західному озброєнню зможуть піти у наступ у Запорізькій області до берега Азовського моря, щоб перерізати Росії сухопутний коридор до окупованого Криму.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Коментуючи підсумки чергового саміту "Рамштайн", експерт зазначив:

"Нам передали ті позиції, які ми запитували для виконання однієї великої наступальної операції – стратегічного наступу. Здебільшого це вихід на азовське узбережжя".

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За його словами, союзники за деякими позиціями дали навіть більше, ніж просила Україна:

"Припустимо, тих же бронемашин дали понад 1000, хоча запитували близько 700. Танків нам дали понад 150 — це більше половини того, про що просили. Залишилося питання щодо "Леопардів" буде найближчими тижнями закрито. Більше 300 танків ми отримаємо. Є позитивні новини, пов'язані з постачанням великої кількості боєприпасів до САУ та до "Хаймарсів" для виконання наступальних завдань".

Як зазначив Світан, Україна підготувала певну кількість військ для виконання стратегічного наступу, наразі передаються засоби для реалізації поставлених завдань.

"Після того, як ці засоби до нас зайдуть, буде виконано одне на даний момент завдання — вихід з будь-якої точки Запорізького фронту в будь-яку точку азовського узбережжя. Завдання — перерізати сухопутний коридор з Росії до Херсонської області і до Криму. Після виконання цього завдання відбудеться обвалення Запорізького, Херсонського фронту та розпочнеться деокупація Криму", — заявив він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у недавньому інтерв'ю британським ЗМІ повідомив, що Силам оборони України потрібно 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць, щоб вийти на рубежі 23 лютого.

Як пояснив військовий експерт Олександр Мусієнко, зараз ЗСУ перебувають на етапі, що передує контрнаступу — це "накопичення ресурсів для цього важливого етапу за допомогою наших партнерів, які нам передають зброю".

Військовий експерт Дмитро Снєгірьов розповів, що росіяни зараз розглядають можливість контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку як одну із пріоритетних.

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначає, що альтернативою для контрнаступу ЗСУ може стати Луганська область – Сватівсько-Кремінний напрямок.

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