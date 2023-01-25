Дойдут до Азовского моря: эксперт о большом наступлении ВСУ

Вооруженные силы Украины благодаря новому западному вооружению смогут пойти в наступление в Запорожской области к берегу Азовского моря, чтобы перерезать России сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Комментируя итоги очередного саммита "Рамштайн", эксперт отметил:

"Нам передали те позиции, которые мы запрашивали для выполнения одной большой наступательной операции - стратегического наступления. В основном, это выход на азовское побережье".

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По его словам, союзники по некоторым позициям дали даже больше, чем просила Украина:

"Допустим, тех же бронемашин дали больше 1000, хотя запрашивали около 700. Танков нам дали больше 150 - это больше половины того, о чем просили. Оставшийся вопрос по "Леопардам" будет в ближайшие недели закрыт. Больше 300 танков мы получим. Есть положительные новости, связанные с поставкой большого количества боеприпасов к САУ и к "Хаймарсам" для выполнения наступательных задач".

Как отметил Свитан, Украина подготовила определенное количество войск для выполнения стратегического наступления, сейчас передаются средства для реализации поставленных задач.

"После того, как эти средства к нам зайдут, будет выполнена одна на данный момент задача - выход с любой точки Запорожского фронта в любую точку азовского побережья. Задача - перерезать сухопутный коридор из России в Херсонскую область и в Крым. После выполнения этой задачи произойдет обрушение Запорожского, Херсонского фронта и начнется деоккупация Крыма", - заявил он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в недавнем интервью британским СМИ сообщил, что Силам обороны Украины нужно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц, чтобы выйти на рубежи 23 февраля.

Как объяснил военный эксперт Александр Мусиенко, сейчас ВСУ находятся на этапе, предшествующем контрнаступлению — это "накопление ресурсов для этого важного этапа с помощью наших партнеров, которые нам передают оружие".

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что россияне сейчас рассматривают возможность контрнаступления ВСУ в Запорожском направлении как одну из приоритетных.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан отмечает, что альтернативой для контрнаступления ВСУ может стать Луганская область - Сватовско-Кременное направление.

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