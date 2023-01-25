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Курс валют на 25 января: сколько стоят доллар и евро

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на 25 января: сколько стоят доллар и евро

Фото: Associated Press

За сутки курс доллара не изменился, евро снизился на 3 коп.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 25 января. В сутки курс доллара не изменился. Евро свалился в стоимости на 3 коп.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс валют НБУ:

  • 1 доллар США – 36,56 (0 коп.)
  • 1 евро – 39,72 (-3 коп.)

На межбанке доллар покупают по 36,56 грн, а продают – по 36,93 грн. Евро покупают 39,66 грн., а продают за 40,05 грн.

Курс доллара в банках:

  • "Приватбанк" — 39,80 грн — 40,30 грн
  • "Ощадбанк" – 40,20 грн – 40,80 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,20 грн – 40,70 грн,
  • "Райффайзен" – 39,90 грн – 40,50 грн,
  • ПУМБ – 40,00 грн – 41,00 грн.

Курс евро в банках:

  • "Приватбанк" – 42,35 грн – 43,35 грн,
  • "Ощадбанк" – 42,40 грн – 43,45 грн,
  • "Укрэксимбанк" – 42,95 грн – 43,75 грн,
  • Райффайзен — 42,20 грн — 43,00 грн,
  • ПУМБ – 43,00 грн – 44,00 грн.

Напомним, в Национальном банке заявили, что курс валют в Украине уже не реагирует на обстрелы РФ. Отмечается, что его колебания в течение года будут несущественными. Член Совета НБУ Василий Фурман говорит, что наличный курс может показывать незначительные колебания в течение года.

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Дата публикации
Просмотры
1221
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