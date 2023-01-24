Курс валют на 24 января: сколько стоят доллар и евро

В сутки курс доллара не изменился, евро вырос на 20 коп.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 24 января. В сутки курс доллара не изменился. Евро прибавил 20 коп.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс валют НБУ:

1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

1 евро – 39,75 (+20 коп.)

На межбанке доллар покупают по 36,56 грн, а продают – по 36,93 грн. Евро покупают 39,72 грн., а продают за 40,11 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" — 39,70 грн — 40,20 грн

"Ощадбанк" – 40,15 грн – 40,80 грн

"Укрэксимбанк" – 40,10 грн – 40,60 грн,

"Райффайзен" – 39,90 грн – 40,50 грн,

ПУМБ – 40,00 грн – 41,00 грн.

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 42,25 грн – 43,25 грн,

"Ощадбанк" – 42,25 грн – 43,20 грн,

"Укрэксимбанк" – 42,80 грн – 43,60 грн,

Райффайзен — 42,20 грн — 43,00 грн,

ПУМБ – 43,00 грн – 42,00 грн.

Напомним, в Национальном банке заявили, что курс валют в Украине уже не реагирует на обстрелы РФ. Отмечается, что его колебания в течение года будут несущественными. Член Совета НБУ Василий Фурман говорит, что наличный курс может показывать незначительные колебания в течение года.

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