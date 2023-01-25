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РФ вербует заключенных украинцев в состав ППК "Вагнера" — Генштаб

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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РФ вербует заключенных украинцев в состав ППК "Вагнера" — Генштаб

Фото: Государственное бюро расследований

В частности, случаи известны в Краснодаре.

Агрессорка Россия вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

В российском Краснодаре заключенных активно вербуют в состав частной военной компании "Вагнера". По данным Генштаба, наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления.

"Большинство украинских заключенных не удовлетворены принудительным изменением положения и пренебрежительным отношением к ним российских заключенных", — подчеркивают в строительстве.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны считают, что на фронте в Украине из 50 тысяч наемников ППК "Вагнера" осталась примерно пятая часть. Другие "вагнеровцы" убиты, ранены или дезертированы.

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Дата публикации
Просмотры
1440
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