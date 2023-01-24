Зеленский сделал заявление о передаче Украине современных танков

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров принять решение о передаче Украине современных танков.

Об этом он сказал 24 января во время обращения к украинцам.

"Сейчас, кстати, много говорят о танках. О современных танках, в которых мы нуждаемся. И о том, как можно восполнить этот дефицит. Много усилий, слов, обещаний. Но важно видеть реальность: дело не в пяти или десяти. Мы ежедневно делаем все, что необходимо, чтобы восполнить дефицит, и я благодарю каждого и каждого, кто нас в этом поддерживает, однако дискуссии нужно завершать решениями, решениями о реальном усилении нашей обороны против террористов. Необходимое количество танков у союзников есть. Когда будет необходим вес решений, будем рады поблагодарить за каждое весомое решение", — сказал президент.

Зеленский за 24 января: тайное решение СНБО и новые увольнения чиновников

Передача Украине современных танков

Немецкое издание Spiegel сообщило, что Федеральное правительство Германии согласилось предоставить разрешение на экспорт танков Leopard другим странам, которые собираются помочь Украине. Решению Германии, очевидно, предшествовали интенсивные консультации с союзниками, "особенно в Вашингтоне".

Также издание Politico утверждает, что в администрации президента США Джо Байден рассматривают возможность отправить Украине танки Abrams в значительном количестве.

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