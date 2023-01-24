Жданов оценил, насколько возможно вторжение РФ на Сиверском направлении

Эксперт заверил, что Генштаб ВСУ готов к разным сценариям, в том числе – и к защите Сумщины.

Военный эксперт Олег Жданов оценил, насколько реальна угроза российского вторжения на Северском направлении, в Сумскую область.

Об этом он сказал в эфире своего youtube-канала.

"Конечно, Генеральный штаб все эти варианты прорабатывает. В Генштабе рассматриваются несколько вариантов развития событий. Как только наша разведка узнает, что там начала скапливаться техника и вооружение и есть тенденция к формированию ударной группировки, оборона будет. Выдержит или нет — этот вопрос волнует всех. Мы надеемся, что выдержит", – отметил Жданов.

По его словам, на Сиверском направлении проходит инженерное укрепление украинской границы, а наши войска там постоянно проводят учения и учатся отражать атаки врага.