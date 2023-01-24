Жданов оценил, насколько возможно вторжение РФ на Сиверском направлении

Эксперт заверил, что Генштаб ВСУ готов к разным сценариям, в том числе – и к защите Сумщины.
Военный эксперт Олег Жданов оценил, насколько реальна угроза российского вторжения на Северском направлении, в Сумскую область.
Об этом он сказал в эфире своего youtube-канала.
"Конечно, Генеральный штаб все эти варианты прорабатывает. В Генштабе рассматриваются несколько вариантов развития событий. Как только наша разведка узнает, что там начала скапливаться техника и вооружение и есть тенденция к формированию ударной группировки, оборона будет. Выдержит или нет — этот вопрос волнует всех. Мы надеемся, что выдержит", – отметил Жданов.
По его словам, на Сиверском направлении проходит инженерное укрепление украинской границы, а наши войска там постоянно проводят учения и учатся отражать атаки врага.
Ранее военный эксперт Павел Нарожный обратил внимание, что россияне из Курска могут атаковать Сумскую область.
Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун назвал четыре направления, где могут наступать россияне. В частности, он выделил направление между Сумами и Харьковом. Эксперт предположил, что нападение может произойти во всех четырех направлениях одновременно.
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин предупреждал, что в 2023 году россияне могут пойти в новое наступление и рассматривают для этого три сценария. Один из них – Харьковская область.
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