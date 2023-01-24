Жданов оцінив, наскільки можливе вторгнення РФ на Сіверському напрямку

Експерт запевнив, що Генштаб ЗСУ готовий до різних сценаріїв, в тому числі – і до захисту Сумщини.

Військовий експерт Олег Жданов оцінив, наскільки реальною є загроза російського вторгнення на Сіверському напрямку, до Сумської області.

Про це він сказав в ефірі свого youtube-каналу.

"Звичайно, Генеральний штаб всі ці варіанти пропрацьовує. В Генштабі розглядаються декілька варіантів розвитку подій. Як тільки наша розвідка дізнається, що там почала скупчуватися техніка і озброєнння і є тенденція до формування ударного угруповання, то оборона буде. Витримає чи ні – це питання хвилює всіх. Ми сподіваємося, що витримає", – зазначив Жданов.

За його словами, на Сіверському напрямку відбувається інженерне укріплення українського кордоні, а наші війська там постійно проводять навчання і вчаться відбивати атаки ворога.