Жданов оцінив, наскільки можливе вторгнення РФ на Сіверському напрямку

Експерт запевнив, що Генштаб ЗСУ готовий до різних сценаріїв, в тому числі – і до захисту Сумщини.
Військовий експерт Олег Жданов оцінив, наскільки реальною є загроза російського вторгнення на Сіверському напрямку, до Сумської області.
Про це він сказав в ефірі свого youtube-каналу.
"Звичайно, Генеральний штаб всі ці варіанти пропрацьовує. В Генштабі розглядаються декілька варіантів розвитку подій. Як тільки наша розвідка дізнається, що там почала скупчуватися техніка і озброєнння і є тенденція до формування ударного угруповання, то оборона буде. Витримає чи ні – це питання хвилює всіх. Ми сподіваємося, що витримає", – зазначив Жданов.
За його словами, на Сіверському напрямку відбувається інженерне укріплення українського кордоні, а наші війська там постійно проводять навчання і вчаться відбивати атаки ворога.
Раніше військовий експерт Павло Нарожний звернув увагу, що росіяни з Курська можуть атакувати Сумську область.
Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун назвав чотири напрямки, де можуть наступати росіяни. Зокрема, він виділив напрямок між Сумами і Харковом. Експерт припустив, що напад може відбутися на всіх чотирьох напрямках одночасно.
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін попереджав, що 2023 року росіяни можуть піти в новий наступ і розглядають для цього три сценарії. Один з них – Харківська область.
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