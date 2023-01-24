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Жданов оцінив, наскільки можливе вторгнення РФ на Сіверському напрямку

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Жданов оцінив, наскільки можливе вторгнення РФ на Сіверському напрямку

Суми / Фото: commons.wikimedia.org

Експерт запевнив, що Генштаб ЗСУ готовий до різних сценаріїв, в тому числі – і до захисту Сумщини.

Військовий експерт Олег Жданов оцінив, наскільки реальною є загроза російського вторгнення на Сіверському напрямку, до Сумської області.

Про це він сказав в ефірі свого youtube-каналу.

"Звичайно, Генеральний штаб всі ці варіанти пропрацьовує. В Генштабі розглядаються декілька варіантів розвитку подій. Як тільки наша розвідка дізнається, що там почала скупчуватися техніка і озброєнння і є тенденція до формування ударного угруповання, то оборона буде. Витримає чи ні – це питання хвилює всіх. Ми сподіваємося, що витримає", – зазначив Жданов.

За його словами, на Сіверському напрямку відбувається інженерне укріплення українського кордоні, а наші війська там постійно проводять навчання і вчаться відбивати атаки ворога.

Раніше військовий експерт Павло Нарожний звернув увагу, що росіяни з Курська можуть атакувати Сумську область.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун назвав чотири напрямки, де можуть наступати росіяни. Зокрема, він виділив напрямок між Сумами і Харковом. Експерт припустив, що напад може відбутися на всіх чотирьох напрямках одночасно.

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін попереджав, що 2023 року росіяни можуть піти в новий наступ і розглядають для цього три сценарії. Один з них – Харківська область.

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Дата публікації
Перегляди
1482
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