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Зеленський зробив заяву про передавання Україні сучасних танків

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Зеленський зробив заяву про передавання Україні сучасних танків

фото / Zelenskiy / Official

Зеленський зазначив, що у союзників є потрібна кількість танків.

Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів ухвалити рішення про передавання Україні сучасних танків

Про це він сказав 24 січня під час свого звернення до українців. 

"Зараз, до речі, багато говорять про танки. Про сучасні танки, яких ми потребуємо. І про те, як можна заповнити цей дефіцит. Багато зусиль, слів, обіцянок. Але важливо бачити реальність: справа не в п’яти, чи десяти, чи п’ятнадцяти танках. Потреба більша. Ми щодня робимо все, що необхідно, щоб заповнити дефіцит. І я дякую кожному й кожній, хто нас у цьому підтримує. Однак дискусії потрібно завершувати рішеннями. Рішеннями про реальне посилення нашої оборони проти терористів. Необхідна кількість танків у союзників є. Коли буде необхідна вага рішень, будемо раді подякувати за кожне вагоме рішення", - сказав президент. 

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Передавання Україні сучасних танків 

Німецьке видання Spiegel повідомило, що Федеральний уряд Німеччини погодився надати дозвіл на експорт танків Leopard іншим країнам, які збираються допомогти Україні. Рішенню Німеччини, вочевидь, передували інтенсивні кількаденні консультації з союзниками, "особливо у Вашингтоні". 

Також видання Politico стверджує, що в адміністрації президента США Джо Байдена розглядають можливість відправити Україні танки Abrams у значній кількості. 

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Дата публікації
Перегляди
7013
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