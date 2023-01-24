Leopard для України: Фінляндія обговорює створення танкового підрозділу в Європі

Фінський лідер зазначив, що недостатньо "взяти один танк тут, інший – там".

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо повідомив, що його держава обговорює можливість створити потужний підрозділ танків Leopard у Європі для України.

Про це Нііністьо сказав на спільному президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві.

Фінський лідер пояснив доцільність створення такого підрозділу.

"Нам треба мати на увазі, що дискусія, яка триває щодо танків, – це щодо більшого підрозділу. Взяти один танк тут, інший там – недостатньо. Має бути потужний підрозділ у Європі. Ми обговорюємо можливість створити такий підрозділ, розглядаємо варіанти", – сказав президент Фінляндії.

Він запевнив, що держава зробить свій внесок у створення такого підрозділу.

Нііністьо також повідомив, що Фінляндія – одна з небагатьох країн Європи, яка проводить призов до лав збройних сил, має досвідчених інструкторів та інфраструктуру.

Президент Фінляндії зазначив, країна мусить зберігати пильність та обережність.

"З-поміж тих країн, що мають Leopard – понад 10 у Європі, – у Фінляндії унікальне становище, тому що ми єдина країна-член ЄС, але не член НАТО, що має найдовший кордон в Європі з РФ після вас (України – ред.)", – зверну увагу Нііністьо.

Нагадаємо очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін нібито не проти постачання танків Leopard-2 до України, але виступає за збільшення коаліції таких постачальників.

Зауважимо, як повідомив очільник Міноборони Польщі Маріуш Блащак, Німеччина вже отримала запит його держави про згоду передати Україні танки Leopard 2.

За даними ЗМІ, німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків Leopard,якщо це дозволить уряд країни.

Водночас очільник МЗС України Дмитро Кулеба заяви про відсутність сумнівів, що "Leopard до нас доїдуть. Ми перебуваємо на фінальній стадії".

Польща готова надати ЗСУ танки Leopard 2 без згоди Німеччини

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