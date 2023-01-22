Макрон назвав три умови для постачання Україні танків Leclerc — ЗМІ

Франція опрацьовує питання постачання Україні танків Leclerc. Однак, за словами президента Еммануеля Макрона, це не повинно загострювати ситуацію та ставити під загрозу безпеку країни.

Про це йдеться у повідомленні BFM TV.

Водночас Макрон додав, що такий крок, як надання Україні танків слід узгоджувати із союзниками — такими як Німеччина.

Він уточнив, що рішення прийматиметься за трьома критеріями.

"По-перше, такий крок не повинен бути ескалаційним. По-друге, це дійсно реально та ефективно підтримає Україну. По-третє, надання танків не послабить власну обороноздатність Франції", — зазначив Макрон.

Зазначимо, що танки Leclerc важливі своїми тактико-технічними характеристиками. Ці танки мають високий рівень модернізації, встановлену систему автоматичного заряду з темпом стрільби 12 снарядів/хв. До екіпажу входять лише троє бійців.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Париж поставить столиці України колісні танки AMX-10 RC та бронемашини Bastion.

Згодом у ФРН заявили, що адаптуватимуть постачання до потреб на полі бою" в Україні.

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