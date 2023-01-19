Франція думає над передаванням Україні танків Leclerc — Politico

У Франції думають над передаванням Україні бойових танків Leclerc. Наразі в країні тривають дискусії з цього приводу.

Париж розглядає передачу Україні своїх бойових танків Leclerc, аби заохотити Німеччину до постачання Україні важкої бронетехніки.

Про це пише Politico.

"Ця тема складна, і в Парижі її ще не вирішено. Але ми думаємо про це. Подивимося, що вдасться вирішити на спільному засіданні французько-німецького кабінету", — сказав французький чиновник.

Західні офіційні особи побоюються, що в України залишилося небагато часу очікуваного нового російського наступу, що, ймовірно, потребуватиме поставки танків для зміцнення оборони Києва.

Що відомо про танк Leclerc

AMX-56 Leclerc - основний бойовий танк французької армії, розроблений в 80-х роках. Серійне виробництво цієї моделі почалося в 1990 році на підприємстві концерну Nexter. Всього вироблено близько 900 таких бойових машин, майже половина з яких поставлена на експорт в Об'єднані Арабські Емірати.

На початку січня цього року Франція почала модернізацію 200 таких танків, згідно з якою техніка отримає оновлену систему управління вогнем і нову електроніку.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з українським лідером Володимиром Зеленським повідомив, що Париж поставить Києву колісні танки AMX-10 RC та бронемашини Bastion.

Після цього Німеччина заявила, що також "адаптуватиме постачання до потреб на полі бою" в Україні.

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