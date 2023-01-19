Франция думает о передаче Украине танков Leclerc — Politico

Во Франции думают над передачей Украине боевых танков Leclerc. Сейчас в стране продолжаются дискуссии на этот счет.

Париж рассматривает передачу Украине своих боевых танков Leclerc, чтобы привлечь Германию к поставке Украине тяжелой бронетехники.

Об этом пишет Politico.

"Эта тема сложная, и в Париже она еще не решена. Но мы думаем об этом. Посмотрим, что удастся решить на совместном заседании французско-германского кабинета", — сказал французский чиновник.

Западные официальные лица опасаются, что у Украины осталось немного времени ожидаемого нового российского наступления, что, вероятно, потребует поставки танков для укрепления обороны Киева.

Что известно о танке Leclerc

AMX-56 Leclerc – основной боевой танк французской армии, разработанный в 80-х годах. Серийное создание данной модели началось в 1990 году на предприятии концерна Nexter. Всего произведено около 900 таких боевых машин, почти половина из которых поставлена на экспорт в Объединенные Арабские Эмираты.

В начале января этого года Франция приступила к модернизации 200 таких танков, согласно которой техника получит обновленную систему управления огнем и новую электронику.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что Париж поставит Киеву колесные танки AMX-10 RC и бронемашины Bastion.

После этого Германия заявила, что также будет "адаптировать поставки к нуждам на поле боя" в Украине.

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