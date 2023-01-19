В горах сильный ветер и метель: зимнее фото с горы Пип Иван

В четверг, 19 января, в украинских Карпатах ухудшилась погода. На горе Пип Иван сильная метель, хоть и незначительный мороз – 4 градуса.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Зимнее утро. на 08:15, на высокогорье — облачная погода и сильный ветер.

"На гор Пип Иван Черногорский облачно. Видимость ограничена до 20 м. Ветер южный, юго-западный 18-20 м/с., метель, температура воздуха -4°С", — говорится в сообщении.

Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Как сообщалось. четверг, 19 января, в Украине будет теплым и в некоторых регионах дождливым. По прогнозам синоптиков, в Карпатском регионе значительные осадки, на остальной территории без существенных осадков.

Читайте также: