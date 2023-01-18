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Генсек МИД Эстонии сообщил, что Россия планирует совершить операции в войне против Украины

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
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Генсек МИД Эстонии сообщил, что Россия планирует совершить операции в войне против Украины

Фото: Associated Press

По словам Всевиова, Россия уже проиграла войну политически.

Генеральный секретарь МИД Эстонии Йонатан Всевиов выразил уверенность, что РФ планирует совершить новые военные операции, поскольку стремится установить полный контроль над Украиной и европейской архитектурой безопасности.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Так, по его словам, планы Кремля увеличить численность своей армии до 2 млн солдат могут свидетельствовать о том, что Россия снова может организовать повторное наступление.

"Я уверен, что они планируют совершить военные операции. Они также планируют совершить дипломатические операции, чтобы разделить Запад и ослабить нашу решимость. Но эти попытки закончатся неудачей", — подчеркнул Всевиов.

Напомним, что ранее украинская разведка сообщила, что Россия хочет увеличить численность своей армии до 2 млн солдат. Украинские политические и военные чиновники говорят, что это может говорить о том, что путинская армия может снова пойти в повторное наступление.

В планах Кремля может быть повторное наступление на Киев или Харьков. Также россияне планируют продолжать штурмовать Донецкую и Луганскую области, чтобы выйти на адмиграницы этих регионов.

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Дата публикации
Просмотры
1692
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