Генсек МИД Эстонии сообщил, что Россия планирует совершить операции в войне против Украины

Генеральный секретарь МИД Эстонии Йонатан Всевиов выразил уверенность, что РФ планирует совершить новые военные операции, поскольку стремится установить полный контроль над Украиной и европейской архитектурой безопасности.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Так, по его словам, планы Кремля увеличить численность своей армии до 2 млн солдат могут свидетельствовать о том, что Россия снова может организовать повторное наступление.

"Я уверен, что они планируют совершить военные операции. Они также планируют совершить дипломатические операции, чтобы разделить Запад и ослабить нашу решимость. Но эти попытки закончатся неудачей", — подчеркнул Всевиов.

Напомним, что ранее украинская разведка сообщила, что Россия хочет увеличить численность своей армии до 2 млн солдат. Украинские политические и военные чиновники говорят, что это может говорить о том, что путинская армия может снова пойти в повторное наступление.

В планах Кремля может быть повторное наступление на Киев или Харьков. Также россияне планируют продолжать штурмовать Донецкую и Луганскую области, чтобы выйти на адмиграницы этих регионов.

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