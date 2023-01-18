Резников рассказал, для чего Украине "бронированный кулак" и танки

Основное отличие украинской армии от русской в том, что мы стараемся сохранять жизнь защитников и защитниц Украины, а не использовать их как пушечное мясо.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент ТСН.ua.

"Для нас очень важно обеспечить силы обороны "бронированным кулаком" так, чтобы он мог прорвать их оборону в контрнаступлении и одновременно сохранять жизнь наших воинов. Поэтому мы очень заинтересованы в бронированных автомобилях Senator, а также в современных танках. На сегодняшний день мы уже имеем инициативу нескольких стран, например, Польши и Финляндии, публично объявивших готовность передать для нас танки Leopard в коалиции с другими странами-партнерами, имеющими на вооружении их", — отметил Алексей Резников.

Он добавляет, что для нас очень важно продолжать наши контрнаступательные операции по освобождению временно оккупированных территорий. Как это уже было в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской.

"Министр обороны Германии нам четко заявила, что они готовы предоставить нам танки Leopard, если первыми будут танки натовского образца, но не немецкие. Благодаря инициативе Объединенного королевства и заявлениям, которые сделал премьер-министр Сунак и министр обороны Великобритании, танки Challenger британского производства будут в Украине, такое решение уже принято, поэтому, на мой персональный взгляд, моменты для Германии не спешить с Leopard уже отсутствуют. обороны Германии и услышим от него понятную позицию, которая будет в интересах Украины", — отметил министр обороны Украины Алексей Резников.

Накануне было отмечено, что канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что его страна будет поставлять танки Leopard в Украину только в коалиции с другими европейскими странами.

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