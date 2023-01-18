Немецкие танки Leopard для Украины: Шольц уклонился от ответа

Немецкий канцлер Олаф Шольц еще раз заявил, что его страна будет поставлять танки Leopard в Украину только в коалиции с другими европейскими странами.

Это он сказал под экономическим форумом в Давосе.

Также читайте Германия приблизилась к решению отправить Украине Leopard: когда его примут

Отвечая на вопрос о танках для Украины, Шольц напомнил, что Германия поставила уже много вооружений и средств ПВО, в частности Gepard и IRIS-T. А также боевые машины Bradley и Marder.

"США здесь, конечно, — №1, но за ними следуют Великобритания и Германия. И мы будем продолжать большую поддержку. Мы поставляем эффективную артиллерию, в частности гаубицы PzH 2000, ракетные системы MLRS, которые очень эффективны в этой войне и помогают Украине защитить территориальную целостность и суверенитет.И мы будем продолжать делать это ", – заметил Шольц.

Немецкий политик заверил в военной поддержке Украины, подчеркнул, что он не может допустить, чтобы "эта война превратилась в войну России против НАТО".

Мы работаем вместе с друзьями и партнерами и не намерены делать что-либо самостоятельно. Как я говорил, мы будем делать это столько, сколько понадобится. Но при этом мы не должны допустить, чтобы это превратилось в войну России против НАТО", — заметил немецкий канцлер.

Напомним, издание Frankfurte Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в оборонной сфере сообщило, что Германия может до конца 2023 передать Украине от 10 до 15 отремонтированных танков Leopard 2, если правительство ФРГ примет это решение в ближайшее время.

Польша собирает коалицию стран, которые передадут Украине немецкие танки "Леопард". Об этом сказал польский президент Анджей Дуда 17 января.

Дуда пообещал "Леопарды", Германия все еще медлит

Читайте также: