Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Немецкие танки Leopard для Украины: Шольц уклонился от ответа

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
618
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Немецкие танки Leopard для Украины: Шольц уклонился от ответа

Фото: commons.wikimedia.org

Шольц опасается, что поставка танков Украине спровоцирует "столкновение НАТО и РФ".

Немецкий канцлер Олаф Шольц еще раз заявил, что его страна будет поставлять танки Leopard в Украину только в коалиции с другими европейскими странами.

Это он сказал под экономическим форумом в Давосе.

Отвечая на вопрос о танках для Украины, Шольц напомнил, что Германия поставила уже много вооружений и средств ПВО, в частности Gepard и IRIS-T. А также боевые машины Bradley и Marder.

"США здесь, конечно, — №1, но за ними следуют Великобритания и Германия. И мы будем продолжать большую поддержку. Мы поставляем эффективную артиллерию, в частности гаубицы PzH 2000, ракетные системы MLRS, которые очень эффективны в этой войне и помогают Украине защитить территориальную целостность и суверенитет.И мы будем продолжать делать это ", – заметил Шольц.

Немецкий политик заверил в военной поддержке Украины, подчеркнул, что он не может допустить, чтобы "эта война превратилась в войну России против НАТО".

Мы работаем вместе с друзьями и партнерами и не намерены делать что-либо самостоятельно. Как я говорил, мы будем делать это столько, сколько понадобится. Но при этом мы не должны допустить, чтобы это превратилось в войну России против НАТО", — заметил немецкий канцлер.

Напомним, издание Frankfurte Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в оборонной сфере сообщило, что Германия может до конца 2023 передать Украине от 10 до 15 отремонтированных танков Leopard 2, если правительство ФРГ примет это решение в ближайшее время.

Польша собирает коалицию стран, которые передадут Украине немецкие танки "Леопард". Об этом сказал польский президент Анджей Дуда 17 января.

Дуда пообещал "Леопарды", Германия все еще медлит

Дуда пообещал "Леопарды", Германия все еще медлит

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
618
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация