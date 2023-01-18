Будем работать день и ночь, чтобы установить причины авиакатастрофы в Броварах, – Игорь Клименко

Как сообщил временный исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко, МВД и другие правоохранительные органы Украины устанавливают причины крушения вертолета в Броварах 18 января.

Об этом он говорил в эфире телемарафона "Единые новости".

"Мы вместе с другими правоохранительными органами, Офисом генерального прокурора, делаем все для того, чтобы в самое быстрое время установить, почему эта катастрофа произошла. Будем работать день и ночь, чтобы на все вопросы, которые есть у нас, у общества, мы могли дать четкий ответ", – подчеркнул и.о. министра внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Правительство назначило главу Нацполиции Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел после гибели Дениса Монастырского в авиакатастрофе 18 января.

Падение вертолета в Броварах: актуальная информация

18 января в Киевской области, в Броварах, рядом с детским садом и жилым домом разбился вертолет.

Там находилось руководство МВД. Все пассажиры и экипаж погибли. Известно, что министр МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович летели в Харьков.

Всего в результате падения вертолета погибли 14 человек, из них — 1 ребенок.

СБУ начала производство по падению вертолета в Броварах. В настоящее время устанавливается причина трагедии.

Добавим, что ситуацию проанализировал авиационный эксперт, менеджер авиарынка Богдан Долинце. Он назвал возможные главные причины авиакатастрофы.

ТСН.ua собрал всю подробную информацию о трагедии в Броварах.

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