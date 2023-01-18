Вертолет, на котором разбился Монастырский в Броварах, летел в Харьков

Стало известно, куда летели руководители МВД, погибшие в авиакатастрофе в Броварах.

Глава МВД Украины Денис Монастырский и его коллеги, погибшие сегодня во время крушения вертолета в Броварах, летели в Харьков.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

"Сегодня я должен был встретить, должен пожать руки, должен… увидеть не только руководителей, нет, — друзей, которых уважал, которых ждал", — написал он в фейсбуке.

По словам Тимошко, перед катастрофой и накануне он разговаривал со всеми, кто был на борту вертолета. Глава Нацполиции области уже ехал встречать гостей, однако все обернулось несчастьем.

"Говорил вчера, сегодня, со всеми, кто был на борту, поговорил и уехал встречать, встречал. Невозможно передать словами, невозможно просто поверить! Непоправимая потеря! Есть люди, после ухода которых остается пустота! Родные, близкие, держитесь! Они точно этого бы хотели!" – написал Тимошко.

Напомним, СБУ начала производство по падению вертолета в Броварах, в результате чего погибли 16 человек, среди которых трое детей, а также глава МВД, его заместитель и госсекретарь. В настоящее время рассматривается несколько версий.

В то же время в Национальной полиции Украины исключили версию с технической неисправностью вертолета. Там заявили, что он был новый.

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