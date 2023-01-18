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Дмитрий Ступка похвастался домом, в котором живет в США

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1689
Время на прочтение
1 мин
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Дмитрий Ступка похвастался домом, в котором живет в США

Дмитрий Ступка / Фото: instagram.com/stupka777

Артист переехал в новое жилье.

Украинский актер Дмитрий Ступка показал поклонникам дом в Майами, в котором живет в США.

В частности, знаменитость переехал в новое жилье, поэтому в Instagram-stories решил похвастаться им. Дмитрий показал фото кухни. Она в белом цвете, а кухонные шкафчики подсвечены неоновым светом.

© instagram.com/stupka777
Фото: instagram.com/stupka777

Также Ступка показал свой балкон. Он у него открыт. За источник света там отвечает гирлянда. Актер оставил там два пуфа, чтобы можно было присесть и отдохнуть.

© instagram.com/stupka777
Фото: instagram.com/stupka777

Возле дома также есть немалая стоянка для автомобилей и видны два теннисных корта, куда можно пойти и поиграть.

© instagram.com/stupka777
Фото: instagram.com/stupka777
© instagram.com/stupka777
Фото: instagram.com/stupka777

Напомним, Дмитрий Ступка еще в январе 2022 года эмигрировал в США. Актер туда переехал вместе с ведущей Полиной Логуновой и их дочерью. Впрочем, уже в Америке супруги развелись. Полина влюбилась в американца, который сделал ей предложение руки и сердца.

Тем временем Дмитрий тоже закрутил новый роман и уже успел засветить избранницу, когда катался с ней по ночному городу. Правда, актер нарвался на хейт. Дмитрий сразу же оправдался за скандальное видео и объяснил, что его неправильно поняли.

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Дата публикации
Просмотры
1689
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