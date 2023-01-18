Катастрофа вертолета: в Броварах объявили трехдневный траур

В Броварах объявили трехдневный траур из-за катастрофы вертолета, в результате которой погибли 14 человек, из них — 1 ребенок.

Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Также он подтвердил, что в результате трагедии погибла девочка Милана, о которой мы писали ранее.

"В связи с трагедией, произошедшей сегодня в Броварах, 19, 20 и 21 января объявлены Днями траура в нашем обществе. Черный день. Нет слов, чтобы передать боль от потери. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Легких облачок маленькому ангелу Миланке. Царство Небесное и вечная память всем погибшим", – написал Сапожко.

Напомним, утром 18 января в Броварах Киевской области рядом с детским садом и жилым домом разбился вертолет ГСЧС. В катастрофе погибло высшее руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского.

Правоохранители рассматривают "все возможные версии аварии".

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