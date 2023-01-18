Катастрофа вертольота: у Броварах оголосили триденну жалобу

У Броварах оголосили триденну жалобу через катастрофу вертольота, внаслідок якої загинуло 14 осіб, з них - 1 дитина.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Також він підтвердив, що внаслідок трагедії загинула дівчинка Мілана, про яку ми писали раніше.

"У зв'язку з трагедією, що сталася сьогодні у Броварах, 19, 20 та 21 січня оголошені Днями жалоби у нашій громаді. Чорний день. Немає слів, щоб передати біль від втрати. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Легких хмаринок маленькому янголу Міланці. Царство Небесне та вічна пам'ять усім загиблим", – написав Сапожко.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах на Київщині поруч із дитячим садком та житловим будинком розбився вертоліт ДСНС. У катастрофі загинуло вище керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським.

Правоохоронці наразі розглядають "всі можливі версії аварії".

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