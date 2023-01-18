У Броварах в авіакатастрофі загинуло керівництво МВС: що відомо про трагедію (фото, відео)

Загинули Монастирський, Лубкович, Єнін та ще 15 осіб, серед яких діти.

У Броварах на Київщині вранці 18 січня сталася авіакатастрофа. Через падіння гвинтокрила ДСНС загинуло щонайменше 18 людей, з них трооє - діти. Серед жертв керівництво Міністерства внутрішніх справ України: міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін.

Про трагедію повідомили в Національній поліції України.

Гвинтокрил летів на фронт

Гвинтокрил летів у справах "в одну з гарячих точок, де зараз тривають бойові дії", повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Близько 8:30 ранку про потужний вибух у Броварах написали місцеві мешканці в Мережы. З'ясувалося, що гвинтокрил ДСНС впав в районі дитячого садочка та житлового будинку в місті. Там спалахнула сильна пожежа.

Відомо про 18 загиблих і 29 поранених

Під час трагедії у садку, де спалахнула пожежа, перебували діти та співробітники закладу. Відомо про 29 поранених, серед яких - 15 дітей. За попередньою інформацією, 9 із 18 жертв перебували на борту гвинтокрила.

Потерпілим надається необхідна допомога. На місці працюють всі оперативні служби.

Причина авіакатастрофи в Броварах

Причина авіакатастрофи та імена інших жертв поки невідомі.

"На місці працюють представники СБУ, ДБР, Нацполіції. Якщо будуть причини вважати, що це теракт або замах на державних діячів, то падіння гвинтокрила буде розслідувати СБУ. Поки ні підтвердження, ні спростування цієї версії немає", - повідомили ТСН.ua джерела в правоохоронних органах, коментуючи падіння гвинтокрила.

Свідків просять негайно звернутися до поліції

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко закликав свідків авіакатастрофи оперативно звернутися до поліції.

"Прохання свідкам події в Броварах оперативно звернутися в поліцію. Це допоможе в з‘ясуванні обставин трагедії", - написав він.

Дитячий садочок у Броварах / Фото з відкритих джерел

Фото: Трибуна - Бровари Фото: Трибуна - Бровари Фото: Магнолія-ТВ Фото: Магнолія-ТВ Фото: Магнолія-ТВ

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