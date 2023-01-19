Крім танків Британія передасть Україні 200 одиниць бронетехніки — МЗС

Британія буде швидше просуватись у питання надання Україні нових озброєнь

Разом з танками Challenger 2 Велика Британія направить для українських військових 200 одиниць бронетехніки, яка допоможе захистити країну від російських загарбників.

Про це заявив голова британського МЗС Джеймс Клеверлі під час його візиту до Канади, інформує РБК-Україна.

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Дипломат заявив, що в майбутньому Британія буде швидше просуватись у питання надання Україні нових озброєнь.

"Британія вирішила поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки", - сказав Клеверлі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Канада готується передати Україні потужний пакет військової допомоги.

Крім того, ми раніше інформували, що раніше очільник МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що його країна вирішила відправити до України важке озброєння, включно з танками, тому що нація повинна дати президенту Росії Володимиру Путіну "дійсно чітке повідомлення" про міжнародну підтримку Києва.

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