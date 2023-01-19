У Німеччині заявили, що більше не залежать від російських енергоносіїв

Німеччина диверсифікувала поставки газу та нафти і більше не залежить від російських енергоносіїв.

Про це заявив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер, інформує ВВС.

Він заявив, що на диверсифікацію його країна пішла після початку російської агресії проти України, яка розпочалась у лютому минулого року.

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Також Росія намагалась шантажувати європейські країни, тому сама припинила поставку значної частини енергоносіїв, але у Німеччині знайшли заміну російським енергоресурсам.

"Так, звичайно, Німеччина все ще залежить від імпорту енергоресурсів, але сьогодні не від імпорту з Росії, а від світових ринків”, – зауважив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обмеження ціни на російську нафту доходи Москви від експорту зменшилися приблизно на 160 мільйонів євро (172 мільйони доларів) на день.

Крім того, ми раніше інформували, що США та союзники готують нові санкції проти російської нафтової промисловості.

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