На Тайвані розповіли, коли очікують вторгнення Китаю

Китайське керівництво не може змінити погану економічну ситуацію всередині країни, тому намагатиметься створити кризу зовні

Влада Тайваню очікує, що Китай вторгнеться на острів у 2027 році.

Про це заявив Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву, повідомляє Sky News.

Він зазначив, що у 2027 році китайський лідер Сі Цзіньпін балотуватиметься на четвертий термін і для того, щоб відволікти населення від внутрішніх проблем, він може влаштувати війну на Тайвані.

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"Для мене 2027 рік — це рік, якого ми повинні остерігатися", — сказав він.

Він зазначив, шо у Китая почались серйозні проблеми з економікою.

"Якщо протягом своїх попередніх трьох термінів Сі Цзіньпін не може заявити про жодні досягнення під час перебування на посаді, йому, можливо, доведеться подумати про щось інше, що він може назвати своїм досягненням або своєю спадщиною", - сказав Джозеф Ву.

Дипломат зазначив, що китайське керівництво не може змінити ситуацію всередині країни, тому намагатиметься створити кризу зовні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тайвань повідомив про найбільше вторгнення Китаю до зони ППО.

Також ми інформували, що у Китаї заявили про бажання покращити відносини зі США.

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