Тайвань повідомив про найбільше вторгнення Китаю до зони ППО

Влада Тайваню заявила, що до зони ідентифікації її ППО за останню добу зайшов сімдесят один літак і безпілотник військово-повітряних сил Китаю включно з винищувачами.

Сімдесят один літак ВПС Китаю, зокрема винищувачі та безпілотники, увійшли до ідентифікаційної зони протиповітряної оборони Тайваню за останні 24 години.

Про це повідомив уряд острова в понеділок, 26 грудня, передає Reuters.

Це вторгнення Китаю до зони ППО Тайваню є найбільшим зареєстрованим вторгненням.

"Ми допомагаємо Тайваню та будемо це робити, щоб підтримувати достатній потенціал самооборони відповідно до наших давніх зобов'язань і згідно з нашою політикою одного Китаю", – заявляли в Білому домі.

Також 43 літальні апарати перетнули так звану серединну лінію Тайванської протоки, яка є неофіційною лінією розмежування між Тайванем і материковим Китаєм. У Тайвані неофіційно заявили, що йшлося про імітацію атаки на тайванські та американські цілі в регіоні.

У КНР повідомляли про проведення військових навчань в морському й повітряному просторі навколо Тайваню у відповідь на, як там заявили, "провокацію" з боку Тайбея та США.

Напередодні йшлося про те, що РФ і КНР проводять спільні військово-морські навчання. До кінця 2022 року вони будуть тривати.

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