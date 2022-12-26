Тайвань сообщил о самом большом вторжении Китая в зону ПВО

Власти Тайваня заявили, что в зону идентификации ее ПВО за последние сутки зашел семьдесят один самолет и беспилотник военно-воздушных сил Китая, включая истребителей.

Семьдесят один самолет ВВС Китая, в том числе истребители и беспилотники, вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны Тайваня за последние 24 часа.

Об этом сообщило правительство острова в понедельник, 26 декабря, передает Reuters.

Данное вторжение Китая в зону ПВО Тайваня является крупнейшим зарегистрированным вторжением.

"Мы помогаем Тайваню и будем это делать, чтобы поддерживать достаточный потенциал самообороны в соответствии с нашими давними обязательствами и в соответствии с нашей политикой одного Китая", – заявляли в Белом доме.

Также 43 летательных аппарата пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, которая является неофициальной линией разграничения между Тайванем и материковым Китаем. В Тайване неофициально заявили, что речь шла об имитации атаки на тайваньские и американские цели в регионе.

В КНР сообщали о проведении военных учений в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня в ответ на, как он заявил, "провокацию" со стороны Тайбэя и США.

Накануне говорилось, что РФ и КНР проводят совместные военно-морские учения. До конца 2022 года они продлятся.

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