У Броварах впав гвинтокрил поблизу дитячого садочка: все що відомо про трагедію (відео)

У Броварах пролунав вибух, повітряна тривога не була оголошена.

Зранку 18 січня у Броварах на Київщині пролунав вибух - впав гвинтокрил поблизу дитячого садочка. За попередньою інформацією, на місці події загинуло 5 людей.

Про це ТСН.ua повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

"На місці працює поліція. Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі. За нашими даними є потерпілі. Попередньо є інформація, що там можливо відбулось падіння гелікоптера. Наразі з’ясовуємо всі обставини. Є потерпілі та загиблі", - сказала вона.

Інформацію про падіння літального апарату підтвердили в Офісі президента.

Фото: Magnolia TV

"Бровари. Щойно на об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. З‘ясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС та всі служби вже на місці", - повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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