У Броварах впав гвинтокрил поблизу дитячого садочка: все що відомо про трагедію (відео)

У Броварах пролунав вибух, повітряна тривога не була оголошена.
Зранку 18 січня у Броварах на Київщині пролунав вибух - впав гвинтокрил поблизу дитячого садочка. За попередньою інформацією, на місці події загинуло 5 людей.
Про це ТСН.ua повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.
"На місці працює поліція. Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі. За нашими даними є потерпілі. Попередньо є інформація, що там можливо відбулось падіння гелікоптера. Наразі з’ясовуємо всі обставини. Є потерпілі та загиблі", - сказала вона.
Інформацію про падіння літального апарату підтвердили в Офісі президента.
"Бровари. Щойно на об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. З‘ясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС та всі служби вже на місці", - повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
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