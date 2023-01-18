У Франції померла найстаріша людина у світі

У Франції у віці 118 років померла черниця Люсіль Рендон, яку визнали найстарішою людиною у світі. Жінка померла уві сні у будинку для людей похилого віку в Тулоні.

Про це пише The Guardian.

Рендон, відома як сестра Андре, народилася на півдні Франції 11 лютого 1904 року.

Довгий час жінку вважали найстарішою європейкою, проте після смерті японки Кане Танака у віці 119 років минулого року вона стала найстарішою людиною на Землі.

Люсіль Рендон народилася в той рік, коли в Нью-Йорку відкрили перше метро і коли Тур де Франс проходив лише один раз.

Вона працювала гувернанткою і репетитором, перш ніж піти до монастиря 1944 року у віці 40 років.

2021 року Люсіль Рендон пережила захворювання на Covid-19. Вірус охопив весь будинок для людей похилого віку, де вона жила, забравши життя 10 інших мешканців.

В інтерв'ю французькому радіо Рендон сказала, що не уявляє, як прожила так довго.

"Я не знаю, в чому секрет. Тільки Бог може відповісти на це запитання", – сказала тоді вона.

Нагадаємо, японка Кане Танака, яку 2019 року визнали найстарішою людиною на Землі, померла 19 квітня на 120 році життя.

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