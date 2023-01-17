У США 14-річна дівчина застрелила 11-річного хлопчика

У американському місті Даллас (штат Техас) 14-річну дівчину звинувачують у стрілянині та вбивстві 11-річного хлопця.

Про це повідомляє ABCBEWS.

За даними поліції, стрілянина сталася в одному з житлових комплексів міста у неділю, 15 січня, близько 14:00.

На парковці біля будинку відбулася бійка між двома дівчатами, одна з них дістала пістолет і вистрілила в напрямку суперниці. Але куля влучила у випадкового перехожого – 11-річного хлопчика. Дитина померла у лікарні.

Правоохоронці повідомили, що дівчина втекла з місця події, а пізніше його знайшли в іншому житловому комплексі міста Даллас.

Нагадаємо, у США невідомий застрелив 6 людей, серед загиблих шестимісячна дитина.

Читайте також: