Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У США 14-річна дівчина застрелила 11-річного хлопчика

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
505
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У США 14-річна дівчина застрелила 11-річного хлопчика

Фото: Associated Press

Дівчина нібито намагалася застрелити іншу дівчину, з якою посварилася.

У американському місті Даллас (штат Техас) 14-річну дівчину звинувачують у стрілянині та вбивстві 11-річного хлопця.

Про це повідомляє ABCBEWS.  

За даними поліції, стрілянина сталася в одному з житлових комплексів міста у неділю, 15 січня, близько 14:00. 

На парковці біля будинку відбулася бійка між двома дівчатами, одна з них дістала пістолет і вистрілила в напрямку суперниці. Але куля влучила у випадкового перехожого – 11-річного хлопчика. Дитина померла у лікарні.

Правоохоронці повідомили, що дівчина втекла з місця події, а пізніше його знайшли в іншому житловому комплексі міста Даллас.

Нагадаємо, у США невідомий застрелив 6 людей, серед загиблих шестимісячна дитина.

Читайте також:

Авіатроща у Непалі: розбився літак із 72 людьми на борту

Авіатроща у Непалі: розбився літак із 72 людьми на борту

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
505
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація