У США 14-річна дівчина застрелила 11-річного хлопчика

Дівчина нібито намагалася застрелити іншу дівчину, з якою посварилася.
У американському місті Даллас (штат Техас) 14-річну дівчину звинувачують у стрілянині та вбивстві 11-річного хлопця.
Про це повідомляє ABCBEWS.
За даними поліції, стрілянина сталася в одному з житлових комплексів міста у неділю, 15 січня, близько 14:00.
На парковці біля будинку відбулася бійка між двома дівчатами, одна з них дістала пістолет і вистрілила в напрямку суперниці. Але куля влучила у випадкового перехожого – 11-річного хлопчика. Дитина померла у лікарні.
Правоохоронці повідомили, що дівчина втекла з місця події, а пізніше його знайшли в іншому житловому комплексі міста Даллас.
Нагадаємо, у США невідомий застрелив 6 людей, серед загиблих шестимісячна дитина.
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