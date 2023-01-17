В США 14-летняя девочка застрелила 11-летнего мальчика

Девушка якобы пыталась застрелить другую девушку, с которой поссорилась.
В американском городе Даллас (штат Техас) 14-летнюю девушку обвиняют в стрельбе и убийстве 11-летнего парня.
Об этом сообщает ABCBEWS.
По данным полиции, стрельба произошла в одном из жилых комплексов города в воскресенье, 15 января, около 14:00.
На парковке возле дома произошла потасовка между двумя девушками, одна из них достала пистолет и выстрелила в направлении соперницы. Но пуля попала в случайного прохожего – 11-летнего мальчика. Ребенок скончался в больнице.
Правоохранители сообщили, что девушка скрылась с места происшествия, а позже ее нашли в другом жилом комплексе города Даллас.
Напомним, в США неизвестный застрелил 6 человек, среди погибших шестимесячный ребенок.
Читайте также:
- По меньшей мере 10 человек погибли в результате теракта в Конго
- В Лондоне задержан стрелок, ранивший шесть человек
- В США 6-летний мальчик принес оружие в школу и выстрелил в учительницу