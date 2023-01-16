По меньшей мере 10 человек погибли в результате теракта в Конго

Еще несколько десятков человек получили ранения
Десять человек погибли в результате взрыва, произошедшего в церкви на северо-востоке Демократической Республики Конго.
Об этом сообщает Xinhua.
В сообщении указывается, что взрыв произошел в воскресенье в церкви Кассинди, лежащей на границе с Угандой.
Спикер вооруженных сил ДРК в провинции Северное Киву заявил, что в церкви сработало самодельное взрывное устройство.
Сообщается, что погибли по меньшей мере десять человек, еще около сорока получили ранения.
В правительстве Конго отреагировали и решительно приговорили террористическую атаку, к которой могут быть причастны боевики исламистской группировки "Объединенные демократические силы".
Напомним, ранее сообщалось, что британские правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу в центре Лондона и ранил 6 человек, среди которых 7-летний ребенок.
Кроме того, мы ранее информировали, что в США шестилетний мальчик выстрелил в 30-летнюю учительницу начальной школы в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния.
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