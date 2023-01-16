В Лондоне задержан стрелок, ранивший шесть человек

Среди раненых две девочки 12 и 7 лет

Британские стражи порядка задержали мужчину, который открыл стрельбу в центре Лондона и ранил 6 человек, среди которых 7-летний ребенок.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Сообщается, что вечером 14 января неизвестный начал стрелять из автомобиля у вокзала Юстон. В результате стрельбы пострадали четыре женщины 45, 48, 41 и 21 лет и две девочки 12 и 7 лет.

Издание сообщает, что нападающим оказался 22-летний мужчина. Его автомобиль остановили на Криклвуд-лейне около 16:00 в воскресенье, 15 января. Его арестовали по подозрению в покушении на убийство.

Напомним, ранее сообщалось, что в лондонском аэропорту Гитроу был арестован пожилой мужчина, у которого обнаружили пакет по следам урана.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США шестилетний мальчик выстрелил в 30-летнюю учительницу начальной школы в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния.

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